Aziz Eraltay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, C Grubu'nda yarın grubun favori takımlarından Fransa ile oynayacakları maç hakkında, şöyle konuştu:

"Tabii ki tüm maçlar zor. Bu seviyede oynanan milli maçlarda hiç kolay karşılaşma yoktur. İlk maçımız Fransa'yla. Rakibimiz, dünyanın en önemli yıldızlarını kadrosunda bulunduruyor. Grubumuzdaki takımlara karşı hiç oynamadım ama her maçın zor olacağını düşünüyorum. Bir diğer rakibimiz Danimarka da çok iyi oyunculara sahip. Örneğin, Christian Eriksen çok iyi bir oyuncu. Peru'da da eski takım arkadaşım Luis Advincula oynuyor. Ona karşı oynayacağım için de ayrıca mutluyum. Yani her maç zor olacaktır."

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili 27 yaşındaki oyuncu, "Biz futbolcular olarak her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Asya Kupası'nı kazandık, Konfederasyon Kupası'nda iyi performans gösterdik. Şimdi sıra Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TEK BİR OYUNCUYA GÜVENMİYORUZ"

Avustralya Milli Takımı'nda bir futbolcudan çok takım oyununun ön planda olduğunu aktaran Aziz Eraltay, şunları kaydetti:

"Bizde her oyuncu önemli. Son birkaç seneye baktığınızda hocamız çok fazla oyuncu kullandı, herkese şans verdi. Artık her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Tek bir oyuncuya güvenmiyoruz. Tabii ki lider oyuncularımız da bulunuyor. Bu isimler arasında Mile Jedinak, Tim Cahill ve Mark Milligan var. Bunlar uzun yıllardır milli takımda görev yapıyor. Biz de daha genç oyuncular olarak hep birlikte mücadele edeceğiz. Onlar lider olarak bizi iyi yönde götürüyor."

"DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAYI HAYAL ETMİŞTİM"

Aziz Eraltay, Dünya Kupası'nda forma giyeceği için heyecanın yanı sıra büyük bir gurur duyduğunun altını çizerek, "Bir futbolcu için en büyük şey Dünya Kupası'dır. Tüm dünya bu maçları izliyor. Tabii ki heyecanlı bir şey. Küçük yaşımdan beri Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı futbolcu, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandıkları anı hala unutamadığını dile getirerek, "Honduras'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandık. Son düdüğün çaldığı anı hala hissediyorum. Tüylerim diken diken olmuştu. Tribünlerde 80 bin kişi vardı, ailem de oradaydı. O anı hiç unutmayacağım." şeklinde konuştu.