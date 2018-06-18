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İsveç - Güney Kore (Canlı)

2018 Dünya Kupası F Grubu maçında İsveç ile Güney Kore karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 18.06.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 18.06.2018 15:25
İsveç - Güney Kore (Canlı)

Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 15.00'te başlayan İsveç - Güney Kore maçını El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Joel Aguilar yönetiyor. Aguilar'ın yardımcılıklarını Juan Zumba ve Juan Mora yapıyor.

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İlk 11'ler şöyle:

İSVEÇ: Robin Olsen, Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Pontus Jansson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Viktor Claesson, Marcus Berg, Ola Toivonen

GÜNEY KORE: Cho Hyun-Woo, Yong Lee, Park Joo-Ho, Kim Young-Gwon, Hyun Soo Jang, Koo Ja-Cheol, Ki Sung-Yueng, Jae-Seong Lee, Heung Min Son, Kim Shin Wook, Hee-Chan Hwang

F Grubu'nda oynanan diğer maçta Meksika, Almanya'yı 1-0 mağlup etmişti.

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