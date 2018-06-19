CANLI | Polonya - Senegal

2018 Dünya Kupası'nda günün ikinci maçında Polonya ile Senegal karşı karşıya geliyor. Yıldız golcü Robert Lewandowski liderliğindeki Polonya ile Sadio Mane'nin taşıdığı Senegal arasında Otkrytie Arena'da oynanan bu karşılaşmayı Bahreyn Futbol Federasyonu'ndan Nawaf Shukralla yönetiyor. Shukralla'nın yardımcılıklarını Yaser Khalil Tulefat ve Taleb Al Marri yapıyor.

POLONYA 0 - 1 SENEGAL (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

37' Cionek (k.k.)

İLK 11'LER

POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski, Milik, Grosicki, Lewandowski

SENEGAL: Khadim N'Diaye, Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, Alfred N'Diaye, Gueye, M'Baye Niang, Sadio Mane, Diouf

İKİ TARAF ARASINDAKİ İLK RANDEVU

Polonya ile Senegal bundan önce hiçbir resmi maçta karşılaşmadı. Dünya Kupası karşılaşmalarında hiçbir Afrika ülkesine mağlup olmayan Polonya, 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2002'de çeyrek finalde Türkiye'ye elenen Senegal ise o tarihten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

2002'NİN KAHRAMANI CISSE'NİN YÖNETİMİNDE DÜNYA KUPASI'NA

Senegal'in tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2002'de takım kaptanlığını yapan ve oynanan çeyrek finalde büyük pay sahibi olan Aliou Cisse bu kez teknik direktör olarak ülkesini başarıya taşımak istiyor. Senegal, Afrika elemelerinde Madagaskar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları ve Burkina Faso ile mücadele etti. Afrika ekibi, 2. turda Madagaskar'ı 2-2 ve 3-0'lık sonuçlarla geçerek adını 3. turda D Grubu'na yazdırdı.

D Grubu'nda çıktığı 6 maçın 4'ünden galip ayrılan ve 2 beraberlik alan Senegal, grubunu 14 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı. İkinci tur ve grup maçlarıyla birlikte rakip ağları 15 kez havalandırırken kalesinde 5 gole izin veren Senegal, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla elde etti.

POLONYA ELEMELERİ LİDER TAMAMLADI

Eski Polonyalı milli futbolcu Adam Nawalka'nın 2013'ten bu yana çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde Danimarka, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile mücadele etti.

Güney Afrika ve Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupalarını kaçıran Polonya, grup aşamasındaki başarılı görüntüsüyle dikkati çekti. Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Polonya, E Grubu'nu 25 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı. Eleme maçlarında rakip ağları 28 kez havalandırırken kalesinde 14 gole izin veren Polonya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı.

DÜNYA KUPASI KADROLARI

POLONYA

Kaleci: Bartosz Bialkowski (Ipswich Town), Lukasz Fabianski (Swansea), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (SPAL), Kamil Glik (Monaco), Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan (Legia Varşova), Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Orta saha: Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg), Jacek Goralski (Ludogorets Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafal Kurzawa (Gornik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria), Slawomir Peszko (Lechia Gdansk), Maciej Rybus (Lokomotiv Moscow), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Sampdoria), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Arkadiusz Milik (Napoli), Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

SENEGAL

Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)

Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)

Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N'Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)