Brezilya - Kosta Rika (Canlı)

Saint-Petersburg Stadı'nda saat 15.00'te başlayan Brezilya - Kosta Rika maçını Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers yönetiyor.

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E Grubu'nda Brezilya 1 puanla 2. sırada yer alıyor. Puansız Kosta Rika ise sonuncu sırada bulunuyor. Brezilya ilk maçında İsviçre ile 1-1 berabere kalmış, Kosta Rika ise Sırbistan'a 1-0 yenilmişti.

İLK 11'LER...

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Marcelo, Paulinho, Carlos Casemiro, Philippe Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus

KOSTA RİKA: Keylor Navas, Oscar Duarte, Giancarlo Gonzalez, Johnny Acosta, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Oviedo, Bryan Ruiz, Johan Venegas, Marco Urena