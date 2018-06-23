Belçika - Tunus (Canlı)

Spartak Stadı'nda saat 15.00'te başlayan Belçika - Tunus maçını ABD Futbol Federasyonu'ndan Jair Marrufo yönetiyor. Belçika gruptaki ilk maçında Panama'yı 3-0 yenmişti. Tunus ise İngiltere'ye 1-0 maglup olmuştu.

İlk yarı 3-1 Belçika'nın üstünlüğüyle sona erdi.

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BEN YOUSSEF, HAZARD'I İNDİRİNCE PENALTI KARARI ÇIKTI

5. dakikada Belçika atağında Hazard sağ kanattan topla birlikte Tunus ceza sahasına girmek isterken Ben Youssef'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararını verdi.

HAZARD PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

6. dakikada Belçika'nın golü geldi. Penaltıda topun başına geçen Eden Hazard, meşin yuvarlağı yerden köşeye yolladı ve Belçika'yı 1-0 öne geçirdi.

LUKAKU, MERTENS'İN ASİSTİNİ GOLE ÇEVİRDİ

16. dakikada Mertens'in pasıyla topla buluşan Romelu Lukaku, rakibini bire bir yakaladı ve ceza sahasına girer girmez hafif sol çaprazdan yerde sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

KHAZRI ORTALADI, BRONN GOLÜ ATTI

18. dakikada Tunuslu Khazri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, Belçika ceza sahasına doğru ortalanan topa Dylan Bronn kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönredi. Tunus bu golle farkı bire indirdi: 2-1

45+3'te Sağ taç çizgisinde De Bruyne ile başlayan Belçika atağında Meunier, ceza sahası dışından pasını savunmanın arkasına sarkan Lukaku'ya gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lukaku aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi ve Belçika skoru 3-1'e getirdi.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BELÇİKA: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Kevin de Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Dries Mertens, Eden Hazard, Romelu Lukaku

TUNUS: Farouk Ben Mustapha, Dylan Bronn, Syam Ben Youssef, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Saif-Eddine Khaoui, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Anice Badri