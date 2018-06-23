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Mesut Özil'in milli takım kariyerinde bir ilk

Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı yıldız oyuncusu Mesut Özil ilk kez bir Dünya Kupası / Avrupa Kupası maçında yedek kaldı. Mesut, Almanya'nın 2018 Dünya Kupası F Grubu'nda İsveç'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna giremedi.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 01:09
Mesut Özil'in milli takım kariyerinde bir ilk

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile İsveç arasında oynanan karşılaşmada Almanya'nın Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, yedekler arasında yer aldı.

Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Mesut'a ilk 11'de şans vermedi. Mesut Özil, Almanya Milli Takımı kariyerinde ilk kez Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonda yedekler arasında yer aldı. Mesut, Löw'ün yaptığı 3 değişiklik hakkında da oyuna girme şansı bulamadı. Almanya'nın, Meksika'ya 1-0 mağlup olduğu ilk grup mücadelesine ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 90 dakika sahada kalmıştı.

ALMANYA SERİYİ 12 MAÇA ÇIKARDI

Almanya, İsveç karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Almanlar, rakibiyle oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

İsveç, Almanya'yı son olarak 19 Nisan 1978'de oynanan hazırlık maçında 3-1 mağlup etmişti.

Toni Kroos hem galibiyeti getirdi hem de Almanya tarihine geçti

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