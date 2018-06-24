Can simidi Kroos

Dünya Kupası’na Meksika yenilgisiyle start veren Almanya, İsveç’i mağlup ederken ecel terleri döktü. Kroos’un 90+5’teki golüyle kazanan son şampiyon elenmenin eşiğinden döndü

Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:46 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 02:06

Almanya, İngiltere'nin unutulmaz futbolcusu Gary Lineker'ın "Futbol 22 kişinin 90 dakika mücadele ettiği ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" sözünü yine haksız çıkarmadı. Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Meksika'ya 1-0 yenildikten sonra dünkü mücadele son şampiyon için çok kritik hale gelmişti. Toivonen'in 32'de attığı golle devreyi de 1-0 geride kapatan Almanya gruptan çıkamamanın eşiğindeydi. 48'de Reus ile eşitliği sağlayan Panzerler, 82'de Boateng'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beraberlik halinde bile tur şansı çok azalacak Almanya'nın imdadına Toni Kroos 90+5'teki harika frikiğiyle yetişti ve belki de Rusya 2018'in kaderi değişti.



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MESUT Özil, Almanya formasıyla 26 maçtır büyük turnuvalarda 11'deydi. Tecrübeli oyuncu ilk kez dün akşam yedek kaldı.

SON olarak İsveç'e 40 sene önce mağlup olan Almanya, rakibi önündeki yenilmezlik serisini 12 maça (7G 5B) çıkardı.