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Cüneyt Çakır, Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda Nijerya - Arjantin maçını yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Giriş Tarihi: 24.06.2018 15:59
Cüneyt Çakır, Nijerya-Arjantin maçını yönetecek

Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikinci maçına 26 Haziran Salı günü çıkacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Çakır, Nijerya ile Arjantin arasında oynanacak D Grubu üçüncü maçını yönetecek.

Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Bjorn Kuipers olacak.

Üst üste ikinci kez bu büyük organizasyonda görev alan Çakır ve ekibi, 2018 Dünya Kupası'nda Fas ile İran arasında yine Saint Petersburg'da oynanan B Grubu'nun açılış karşılaşmasını yönetmişti. 42 yaşındaki Türk hakem ayrıca Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olarak görev yaptı.

2014 FIFA Dünya Kupası'da yönettiği 3 maçla Dünya Kupası'nda toplam 5. maçına çıkacak Çakır, böylece 163. uluslararası karşılaşmasını yönetecek.

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