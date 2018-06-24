Dünya Kupası’ndan kısa kısa

PUYOL'UN UZUN SAÇLARI İRAN'DA OLAY YARATTI!
Dünya Kupası'nda oynanan İran-İspanya maçını yorumlaması için İran devlet televizyonu ile anlaşan İspanyol eski futbolcu Carles Puyol'un programının son anda iptal edilmesi ülkeyi karıştırdı. Puyol, uzun saçları yüzünden İran devlet televizyonunda görünmesinin engellendiğini iddia ederken, İranlı yetkililer alacağı ücret nedeniyle programın iptal edildiğini, birkaç dakikalık yayın için yabancı bir oyuncuya fahiş rakamlar ödememe kararı aldıklarını duyurdu.
BİLGİSAYARLA HOCALIK YAPILMAZ
Arjantinli efsane Diego Maradona, Dünya Kupası'ndaki kötü gidişin faturasını teknik direktör Sampaoli'ye kesti. Arjantin'de bir TV kanalına yorum yapan efsane, Sampaoli'ye ağır göndermeler yaparak, "Arjantin nasıl top oynaması gerektiğini bilmiyor. Hiçbir soruna çözüm bulamıyorlar. Teknik direktör de bilgisayarlar ve drone'larla çözüm üreteceğini sanan birisi" ifadesini kullandı.
?NEYMAR İLE SİLVA BİRBİRİNE GİRDİ!
Kupada önceki gün Brezilya'nın Kosta Rika'yı 2-0 yendiği maç sırasında Neymar ile takım kaptanı Thiago Silva arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı. Karşılaşmanın ardından konuşan Thiago Silva, "83. dakikada Kosta Rikalı bir futbolcu yerde kalınca oyun durdu. Sonrasında ben de fair-play amacıyla topu rakibe verdim. Ancak Neymar bir anda bana bağırmaya başladı. Ne olursa olsun benim yaptığım doğruydu" dedi.
PERU MİLLİ TAKIMI'NDA JEFFERSON FARFAN ŞOKU
Dünya Kupası'nda C Grubu'ndan çıkma ümitlerini yitiren Peru'da Jefferson Farfan şoku yaşandı. 33 yaşındaki futbolcu, Peru'nun Avustralya ile oynayacağı grubun son maçı için yaptığı antrenman sırasında hava topu mücadelesinde arkadaşıyla çarpışarak yerde kaldı. Bilincini kaybeden Farfan, derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede şuuru yerine gelen Farfan'ın Avustralya maçında oynayıp oynayamayacağı belli değil.
?PİQUE VE ISCO'YA ÖDÜL
Doğa ve hayvanları koruma örgütü PETA, İspanya-İran maçında sahaya düşen kuşu kurtarmak için maçı durduran İspanyol oyuncular Gerard Pique ve Isco'ya bu hareketlerinden dolayı ödül verecek. Kuşu güvenli bir şekilde saha dışına çıkararak ezilme tehlikesinden kurtaran iki futbolcunun çok önemli bir iş yaptığını söyleyen PETA Direktörü Elisa Allen, "Onların bu kahramanca hareketleri duyarlılık yaratacaktır" dedi.