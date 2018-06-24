Kaptan sahip çıktı

Xhaka ve Shaqiri’nin ‘Arnavut Kartalı’ yaptığı sevinçlere Lichtsteiner destek verdi
Giriş Tarihi: 24.06.2018 01:06
Güncelleme Tarihi: 24.06.2018
02:11
İsviçre Milli Takımı kaptanı Stephan Lichtsteiner, Dünya Kupası'nda 2-1 kazandıkları Sırbistan karşılaşmasında olaylı gol sevinçleriyle gündeme oturan takım arkadaşları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'ye sahip çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lichtsteiner, "Xhaka veShaqiri, Arnavut kökenli vebunu ifade etmelerinde ne gibibir sakınca olabilir? Bu tarzhareketler bir futbol maçındanfazlasını oynadığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Xhakave Shaqiri'nin gol sevinçlerinetepki göstererek FIFA'danyaptırım uygulanmasını istedi.