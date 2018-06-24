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Kaptan sahip çıktı

Xhaka ve Shaqiri’nin ‘Arnavut Kartalı’ yaptığı sevinçlere Lichtsteiner destek verdi

Giriş Tarihi: 24.06.2018 01:06 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 02:11
Kaptan sahip çıktı
İsviçre Milli Takımı kaptanı Stephan Lichtsteiner, Dünya Kupası'nda 2-1 kazandıkları Sırbistan karşılaşmasında olaylı gol sevinçleriyle gündeme oturan takım arkadaşları Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'ye sahip çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lichtsteiner, "Xhaka ve Shaqiri, Arnavut kökenli ve bunu ifade etmelerinde ne gibi bir sakınca olabilir? Bu tarz hareketler bir futbol maçından fazlasını oynadığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Xhaka ve Shaqiri'nin gol sevinçlerine tepki göstererek FIFA'dan yaptırım uygulanmasını istedi.

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