Meksika kasırgası

İlk maçında Almanya’yı yenen Aztekler, G.Kore’yi de devirip 2’de 2 yaptı

Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 02:08

Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika doludizgin ilerliyor. İlk maçında son şampiyon Almanya'yı 1-0 yenen Kuzey Amerika temsilcisi dün de Güney Kore'yi 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Maçın 25. dakikasında Guardado'nun ortasında Hyun Soo Jang'ın açık olan eline topun çarpmasıyla Meksika penaltı kazandı. 26'da Carlos Vela, Cho Hyun-Woo'yu terse yatırıp açılışı yaptı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona ererken, 66'da Almanya'yı deviren golü atan Lozano'nın güzel pasında ceza sahası içinde topla buluşan Chicharito önce günün şanssız ismi Hyun Soo Jang'ı çalımladı sonra da en iyi bildiği işi yapıp ağları havalandırdı: 2-0. 90+2'de Heung-Min Son'un sol ayağıyla yaptığ enfes vuruş ise sadece skoru belirledi: 2-1.



DETAY

MEKSİKA Milli Takımı'ndaki 50. golünü atan Chicharito, Dünya Kupaları'nda ise 4 golle Hernandez'i yakaladı. GÜNEY Kore'nin yıldızı Son 8 kez Meksika kalesini yokladı. Maçın en çok şut atan ismi olan 25 yaşındaki yıldız oyuncu bu şutların sonuncusunda rakip ağları havalandırdı.