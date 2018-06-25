Babangida'nın Nijerya'ya güveni tam

Nijerya'nın unutulmaz oyuncularından Tijani Babangida yaptığı açıklamada, "Herkes kuralar çekildiği zaman Nijerya'nın ölüm grubunda olduğunu söyledi. Gerçekten çok zor bir grup ama şu an oyuncuların hepsinde bir inanç var. Hepsinin öz güveni çok fazla. Kafaları rahat, hepsi sahaya yapabileceklerinin en iyisini yapmak için çıkacak. Arjantin çok iyi bir takım ama Nijerya son yıllarda büyük bir aşama gösterdi. Nijerya'nın bir üst tura çıkacağına inanıyorum ama tabii ki işi kolay değil." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın çok genç oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Babangida, "Şu anda çok genç ve gelecek vadeden oyuncularımız var. Birçok oyuncumuz ilerleyen yıllarda futbol dünyasında ön plana çıkacaktır. Nijerya büyük potansiyele sahip bir takım. Bu jenerasyon ülkemizi uzun yıllar başarı ile temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Babangida her ne kadar şampiyonaya kötü başlasa da Dünya Kupası'ndaki favorisinin Almanya olduğunu belirtti.

- "Danimarka maçını unutamıyorum"

1998 Dünya Kupası'nda İspanya, Paraguay ve Bulgaristan'ın yer aldığı grubu 6 puanla bitirdiklerini hatırlatan Babangida, unutamadığı Dünya Kupası anısını ise şöyle anlattı:

"Nijerya Milli Takımı ile Danimarka'ya karşı oynadığımız Dünya Kupası maçı bizim için şok edici olmuştu. Hem oyuncular hem de Nijerya halkı büyük şok yaşamıştı. Hatta Danimarka maçını oynamadan önce Ajax'tan takım arkadaşım Laudrup ile konuştuğumuzda, bana şöyle demişti; 'İşimiz çok zor olacak, siz bizden çok daha iyi bir takımsınız.' Biz de maçı kazanacağımıza inanıyorduk ama sonuçta onlar bizi yendi. Her ne kadar gol atmış da olsam o maçı 4-1'lik yenilgiden dolayı Danimarka maçını unutamıyorum. Hala o maçı nasıl kaybettiğimize anlam veremiyorum."

Ajax'ın 90'lı yıllardaki kadrosunda yer alan Babangida, o dönemdeki takımın başarısını ise şu sözlerle ifade etti:

"Bildiğiniz gibi Cruyff total futbolu o zaman tüm dünyaya tanıtmıştı. 90'lı yıllarda total futbolu Ajax'a da getirdi. Ajax oynadığı futbol ve sahip olduğu oyuncularla dünyanın en iyi takımlarından biri olmuştu. Cruyff'un etkisiyle önce Barcelona sonra İspanya total futbolu oynamaya başladı. Ajax ile 90'ların en iyi takımına sahiptik. Ben de Ajax'ın dünya yıldızı oyuncularıyla bir arada oynama şansı bulmuştum."

- "Türkiye'de çok iyi işler yapmıştık"

2000-2001 sezonunu devre arasında Gençlerbirliği'ne kiralık transfer olan Nijeryalı eski futbolcu, yarım sezon kalsa da Ankara ekibinde büyük başarı elde ettiğini söyledi.

Gençlerbirliği'nin yarı finalde Beşiktaş, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası kazanmasının Türkiye'deki en güzel anısı olduğunu aktaran Babangida, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye gelişim Afrika Uluslar Kupası'ndan sonraydı. Ajax'tan o dönem kiralık olarak Türkiye'ye gelmiştim. Başkanımız Cavcav da futbolumu ve futbolculuğumu beğeniyordu. O yüzden Sayın Başkanımız Cavcav beni yarım sezon kiralık getirmişti. O dönem Gençlerbirliği'nde çok iyi işler başarmıştık hatta Türkiye Kupası'nı kazanmıştık. Yarı finalde Beşiktaş'ı, finalde de Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nı kazanmamızı unutamam. O dönemin Türk Milli Takımı'nda oynayan oyuncularımız da vardı. Çok kaliteli bir kadroya sahiptik. Gençlerbirliği olarak Türkiye'de çok iyi işler yapmıştık. Gençlerbirliği'nin Süper Lig'den düştüğünü duymak beni çok üzdü."

Babangida, İlhan Cavcav'ın vefatını öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getirerek, "Çok iyi ve temiz kalpli bir insandı. Türk futbolu önemli bir ismini kaybetmiş." dedi.

Babangida son olarak adının anlamını ise "Babangida dilimizde, 'evin sahibi, evin patronu' anlamına geliyor." diyerek sözlerini tamamladı.