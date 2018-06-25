Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Messi'nin kader maçını Cüneyt Çakır yönetecek

2018 Dünya Kupası'ndaki temsilcimiz Cüneyt Çakır, yarın Nijerya ile Arjantin arasında oynanacak D Grubu maçında düdük çalacak. 1 puanla son sırada yer alan Messili Arjantin, 3 puanla ikinci sırada yer alan Nijerya'yı yenip, Hırvatistan'ın İzlanda'yı mağlup etmesini bekleyecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak. Çakır, kupada Fas-İran maçında görev yapmış, Rusya-Mısır karşılaşmasında ise 4. hakem olarak sahaya çıkmıştı. Arjantin Ole gazetesi, "Maçımızı FIFA tarafından dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Cüneyt Çakır yönetecek" diyerek haberi duyurdu.



Doğum günü hediyesi 60 kilo çikolatadan heykel pasta

ARJANTİN'İN yıldızı Messi dün 31 yaşına girdi. Dünya Kupası'nda sıkıntılı günler yaşayan ve yarın Nijerya ile kritik bir maça çıkacak olan Arjantin'in kaptanına Moskova'daki bazı pastacılar bir araya gelerek müthiş bir jest yaptı. 60 kiloluk çikolatadan Messi heykeli şeklindeki pasta büyük ilgi gördü. Bu arada Hindistan'da Messi hayranı olan bir vatandaş Arjantin'in Hırvatistan'a 3-0 yenildiği maç sonrası ihtihar etti. Alex isimli hayranın yanında, "Artık bu dünyada izleyecek bir şeyim kalmadı" notu ile Arjantin forması ve Messi resmiyle sarılı bir telefon bulundu.



Yaptığı faul golle sonuçlandı Jimmy Durmaz'a tehdit yağdı

İSVEÇ Milli Takımı, 90+5'de Kroos'un attığı frikik golüyle Almanya'ya 2-1 yenildi, frikikle sonuçlanan faulü yapan Türk pasaportlu Jimmy Durmaz'a sosyal medyadan ölüm tehdidi yağdı. İsveç Federasyonu mesaj atanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Takım arkadaşlarından Jimmy'ye destek geldi. Guidetti, "Durmaz'a yapılanlar aptalca" dedi. Albin Ekdal ise, "Maçları takım olarak kazanıp kaybediyoruz" yorumu yaptı. Bu arada Hırvatistan maçında yediği ilk golde büyük hatası olan Arjantin kalecisi Caballero da bu kupada ölüm tehditleri alan bir diğer isim oldu.



İsviçre'nin gol sevincine FIFA soruşturma başlattı

FIFA, İsviçre forması giyen Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri için disiplin soruşturması başlattı. Yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası'nda İsviçre'nin Sırbistan'ı 2-1 yendiği E Grubu mücadelesinde İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri atan Xhaka ve Shaqiri'nin gol sevinçlerini Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketiyle kutlamaları üzerine disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca Disiplin Komitesi'nin kararıyla Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) "siyasi ve saldırgan" açıklamaları görüntülediği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığını belirtti.



İngiliz ve Amerikalılar'dan Rusya ve FIFA'ya suçlama

DÜNYA Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın yaptığı iddia edilen dopinge FIFA'nın göz yumduğu haberlerine bir yenisi daha eklendi. İngiliz ve ABD basını, kupaya 2'de 2 ile başlayan Rusyalı futbolcuların doping yaptığına dair ciddi şüphelerin olduğunu ancak durumun farkında olan FIFA'nın harekete geçmediğini iddia etti



Tottenham'ın yıldızına askerlik yolu göründü

GÜNEY Kore Milli Takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Heung-min Son'un askerlik tehlikesi ortaya çıktı. Rusya'da alınacak bir madalya ile 21 aylık askerlik sürecinden kurtulmak isteyen Heung-min Son, aradığını bulamadı. Meksika'ya yenildikleri maçla birlikte gruptan çıkma şansını kaybeden oyuncu gözyaşlarını tutamadı. Tottenham forması giyen oyuncunun artık önündeki tek şans 2018 Asya Oyunları. Eğer Güney Kore, Asya Oyunları'nda şampiyon olup başarı elde edemezse Heungmin Son, 21 ay boyunca ülkesinde askerlik görevini yapacak.