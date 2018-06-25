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Kolombiya kasırgası

Güney Amerika temsilcisi, Mina, Falcao ve Cuadrado’nun golleriyle tur şansını sürdürdü

Giriş Tarihi: 25.06.2018 02:39
Kolombiya kasırgası
Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Japonya ile oynadığı ilk karşılaşmanın büyük bölümünde 10 kişi oynayan ve 2-1 kaybeden Güney Amerika temsilcisi, ikinci tur şansını son haftaya taşıdı. Kolombiya, 40'ta James Rodriguez'in ortasına Mina'nın altıpas içerisinde yaptığı vuruşla öne geçti. 70'te Quintero'nun pasıyla ceza sahasına sızan Falcao, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü atarak, farkı ikiye çıkardı. 75'te James Rodriguez'in ikinci asistinde golle buluşan Cuadrado, tabelayı belirledi: 3-0.

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Son iki Dünya Kupası'nda 6 gol ve 4 asiste ulaşan Kolombiya'nın yıldızı James Rodriguez, skora en fazla etki eden isim konumunda.

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