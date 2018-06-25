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Peru ile Avustralya ilk maçlarında

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Avustralya ile Peru tarihlerindeki ilk kez karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 25.06.2018 11:53
Peru ile Avustralya ilk maçlarında

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda yer alan Avustralya ile Peru tarihlerindeki ilk maçı yarın oynayacak.

C Grubu'nda oynanacak Avustralya-Peru mücadelesi Soçi'deki Fisht Arena'da oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde Avustralya'nın 1 puanı bulunurken, gruptan çıkma şansı kalmayan Peru'nun puanı bulunmuyor.

Avustralya'nın gruptan çıkmak için tek şansı Peru'yu mağlup ederek, Danimarka'nın Fransa karşısında mağlup olmasını beklemek.

C Grubu'nda günün diğer maçında Danimarka ile Fransa karşılaşacak. Grupta lider durumda bulunan Fransa 6, ikinci sıradaki Danimarka ise 4 puana sahip.

- Avustralya 16. maçında

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor.

Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Avustralya, kalesinde ise 29 gol gördü.

Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

- Peru 18. maçında

Beşinci kez yer aldığı Dünya Kupası'ndan elenen Peru ise dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor.

Şampiyona tarihinde 17 maça çıkan Güney Amerika ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde, 33 gol gördü.

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