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Avustralya - Peru (Canlı)

2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Avustralya ile Peru karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 17:30
Avustralya - Peru (Canlı)

Fisht Olympic Stadı'nda saat 17.00'de başlayan Avustralya - Peru maçını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev yönetiyor.

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CARRILLO'DAN MÜKEMMEL GOL!

18. dakikada Avustralya ceza sahasına sarkan Guerrero pasını sağdan gelen Carrillo'ya aktardı. Carrillo ceza sahası sağ çaprazından topa gelişine çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Peru bu golle 1-0 öne geçti.

İHTİMALLER

C Grubu'nda 1 puanı bulunan Avustralya tur atlayabilmek için Peru'yu yenip, 4 puanlı Danimarka'nın Fransa karşısında mağlup olmasını bekleyecek. Puanı bulunmayan Peru'nun ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

AVUSTRALYA: Mathew Ryan, Joshua Risdon, Mark Milligan, Trent Sainsbury, Aziz Behich, Mathew Leckie, Mile Jedinak, Aaron Mooy, Robbie Kruse, Tomas Rogic, Tomi Juric

PERU: Pedro Gallese, Luis Advincula, Christian Ramos, Anderson Santamaria, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Andre Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores, Paolo Guerrero

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