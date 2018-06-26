Danimarka - Fransa (Canlı)

Luzhniki Stadı'nda saat 17.00'de başlayan Danimarka - Fransa maçını Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Sandro Ricci yönetiyor

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İHTİMALLER

C Grubu'nda 6 puanla lider durumda bulunan Fransa'ya liderlik için beraberlik yetiyor. 4 puanlı Danimarka ise galip gelmesi halinde lider olacak. Beraberlik Vikingler'e ikinciliği getirirken, mağlubiyet halinde ise 1 puanlı Avustralya'nın Peru karşısında puan kaybı beklenecek.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

DANİMARKA: Kasper Schmeichel, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Zanka, Henrik Dalsgaard, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Stryger Larsen, Martin Braithwaite, Pione Sisto, Andreas Cornelius

FRANSA: Steve Mandanda, Djibril Sidibe, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Steven N'Zonzi, N'Golo Kante, Ousmane Dembele, Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Olivier Giroud