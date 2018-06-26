Dünya Kupası’nda bugün

AVUSTRALYA-PERU
SAAT: 17.00 STAT: Fisht
HAKEM: Sergei Karasev (Rusya)
YAYIN: TRT Spor
Gruptan çıkma şansı kalmayan Peru karşısında Avustralya rakibini mağlup edip Danimarka'nın yenilmesini bekleyecek.
DANİMARKA-FRANSA
SAAT: 17.00 STAT: Luzhniki Stadı
HAKEM: Sandro Meira Ricci (Brezilya)
YAYIN: TRT 1
Fransa, son 16 turuna kalmayı garantilerken, 4 puana sahip Danimarka'nın gruptan çıkmak için 1 puan alması yeterli olacak.
İZLANDA-HIRVATİSTAN
SAAT: 21.00 STAT: Rostov Arena
HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)
YAYIN: TRT 1
6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16'yı garantiledi. Birer puanlı İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.
NİJERYA-ARJANTİN
SAAT: 21.00 STAT: St. Petersburg
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: TRT Spor
Messi ve arkadaşlarının turu geçebilmesi için Nijerya'yı yenip İzlanda'nın averaj ya da puan olarak altında kalmasını beklemek zorunda.