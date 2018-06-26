Dünya Kupası’nda bugün

Giriş Tarihi: 26.06.2018 01:38 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 01:47

AVUSTRALYA-PERU

SAAT: 17.00 STAT: Fisht

HAKEM: Sergei Karasev (Rusya)

YAYIN: TRT Spor

Gruptan çıkma şansı kalmayan Peru karşısında Avustralya rakibini mağlup edip Danimarka'nın yenilmesini bekleyecek.



DANİMARKA-FRANSA

SAAT: 17.00 STAT: Luzhniki Stadı

HAKEM: Sandro Meira Ricci (Brezilya)

YAYIN: TRT 1

Fransa, son 16 turuna kalmayı garantilerken, 4 puana sahip Danimarka'nın gruptan çıkmak için 1 puan alması yeterli olacak.



İZLANDA-HIRVATİSTAN

SAAT: 21.00 STAT: Rostov Arena

HAKEM: Antonio Mateu (İspanya)

YAYIN: TRT 1

6 puanı bulunan Hırvatistan, son 16'yı garantiledi. Birer puanlı İzlanda ve Arjantin ise gruptan çıkma şansını sürdürüyor.



NİJERYA-ARJANTİN

SAAT: 21.00 STAT: St. Petersburg

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: TRT Spor

Messi ve arkadaşlarının turu geçebilmesi için Nijerya'yı yenip İzlanda'nın averaj ya da puan olarak altında kalmasını beklemek zorunda.