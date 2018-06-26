Uruguay gol yemeden son 16'ya

Önce Mısır, sonra Suudi Arabistan, şimdi de Rusya... Tabarez yönetimindeki Uruguay rakiplerine 270 dakikada tek gol izni dahi vermeden sıraya dizip 9 puanla lider oldu

Giriş Tarihi: 26.06.2018 01:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 01:55

Dünya Kupası A Grubu'nda lideri belirleyecek maçta Uruguay, ev sahibi Rusya'ya adeta nefes aldırmadı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü kabul ettiren Uruguay, 10. dakikada Luis Suarez'le öne geçti. 23'te Cheryshev'in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkaran Güney Amerika temsilcisi, 36'da ev sahibinden Smolnikov'un kırmızı kart görmesiyle iyice rahatladı. Turnuvada golü olmayan yıldız golcü Cavani'nin 90'da kaydettiği üçüncü gol ise maçın skorunu ilan etti: 3-0.

Uruguay bir önceki maçta Suudi Arabistan'ı yalnızca 1-0 mağlup edip kötü bir futbol oynayınca ciddi şekilde eleştirilmişti. Bu arada Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana gruplarda 3 maçını da gol yemeden kazanan ilk ülke oldu.



Dünya Kupalarının en golcü Uruguaylı oyuncusu unvanının peşinde koşan Luis Suarez, tarihe adını kazımaya bir adım daha yaklaştı. Barcelonalı yıldız, Rusya ağlarını da sarsarak toplam gol sayısını 7'ye çıkardı. Uruguay'ın rekorunu 8 golle Oscar Miguez elinde tutuyor.



- BİR GÖRÜŞ -

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Rakibine göre daha kaliteli bir kadroya sahip Uruguay maça iyi başladı, Rusya ise tam tersi çok kötüydü. Bunun sonucunda Uruguay 2 farklı skor avantajını yakaladı. Bir de buna Smolnikov'un kırmızı kart görmesi eklenince, maç orada bitti. İkinci yarıda doğal olarak Uruguay, hem iki farklı skor avantajı hem de sayısal üstünlüğü düşünerek tempoyu düşürdü. Rusya ise seyircisi önünde hırs yaparak mücadele etti. Bu maçın bir ilginç yönü de, ikinci devre her iki takım lehine de hakemin görmediği penaltı pozisyonları olması ve VAR'dan bir müdahale gelmemesiydi. Seyir zevki olarak aklımda kalan tek pozisyon son dakikada ki üçüncü gol öncesi Akinfeev'in kurtarışıydı.