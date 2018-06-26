Matador lider bitirdi: 2-2

Giriş Tarihi: 26.06.2018 01:49
Güncelleme Tarihi: 26.06.2018
01:54
B Grubu'nun diğer mücadelesinde prestij için sahaya çıkan Fas, liderlik kovalayan İspanya'yı salladı ama yıkamadı: 2-2. Yeni Malatya'nın golcüsü Boutaib, 14'te Ramos'un ikramını affetmedi: 0-1. 19'da İsco eşitliği getirdi: 1-1. 81'de Youssef En Nesyri, köşe atışından gelen topa harika yükseldi: 1-2. Aspas,90+1'de Carvajal'ın altıpasa ortaladığıtopu ağlara yolladı, gol kararını VARverdi: 2-2. İspanya ve Portekiz grubu 5'er puanla bitirirken, liderliği gol averajıylaMatador elde etti. İspanya'nınrakibi ev sahibi Rusya oldu.