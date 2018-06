Meksikalı basın mensuplarının en güvendiği isim Lozano

Meksika'nın Azteca televizyonunda çalışan basın mensupları Ivette Hernandez ile Ernest Bernal, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımları adına en güvendikleri ismin hücum oyuncuları Hirving Lozano olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan basın mensupları, Meksika'ya Almanya karşısındaki tarihi galibiyeti getiren 1-0'lık maçta golü atan Lozano'nun performansını değerlendirdi.

Lozano'nun çok yetenekli bir oyuncu olduğunu kaydeden Hernandez ve Bernal, 23 yaşındaki genç futbolcunun Meksika'yı ilerleyen turlara taşıyacak isimlerin başında geleceğini belirtti.

- "BİRİNCİ SIRADA BREZİLYA, İKİNCİ SIRADA MEKSİKA GELİR"

Dünya Kupası için Rusya'ya çok fazla sayıda Meksikalı taraftarın geldiğini aktaran Hernandez, şöyle konuştu:

"Meksika, Dünya Kupası'na her zaman milli takımı ile beraber en çok taraftar getiren ülkelerin başındadır. Bu alanda Brezilya her zaman birinci sırada yer alır, ikinci sırada Meksika gelir. Şunu unutmamak gerekir, Meksika Milli Takımı her gittiği turnuvaya tat katar. Bu turnuvaya da tat katmaya devam edecektir."

- "TABİİ Kİ RONALDO"

Meksikalı basın mensuplarının, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi kıyaslamasındaki tarafları da çok net.

İki basın mensubunun da tercihi Portekizli yıldız Ronaldo. Bernal, Ronaldo'nun Portekiz'le Avrupa şampiyonluğunu kazandığını hatırlatarak, "Tabii ki Ronaldo. Ronaldo, milli takımı ile de bazı başarılar elde etti ama Messi hala bir kupa kazanamadı." ifadelerini kullandı.

Meksikalı basın mensuplarının organizasyonda şampiyonluğa yakın gördüğü takımlar ise Brezilya ve Almanya.