Ronaldo yok Quaresma var

Beşiktaş'ın yıldızı, harika vuruşu ile Portekiz'i öne geçirdi. VAR kararıyla iki penaltı çıktı. Ronaldo 53'te kaçırdı, Ansarifard 90+2'de ağları gördü ama İran'a süre yetmedi

Giriş Tarihi: 26.06.2018 01:54 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 01:58

B Grubu'nda nefesleri kesen bir son düzlük yaşandı. Portekiz, İran'la 1-1 berabere kalarak, ikinci tur biletini grup ikincisi olarak alırken, özellikle son anlarda ecel terleri döktü. Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma, 45'inci dakikada ceza sahası dışından harika bir trivela çıkardı ve Portekiz'i soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 53'üncü dakikada Portekiz, VAR yardımıyla penaltı kazandı. Meşin yuvarlağı 11 metreden İran'ın kalecisi Alireza Beiranvand'a nişanlayan Cristiano Ronaldo, gol sayısını dörde çıkarma şansını geri çevirdi. Son bölümde İran, can havliyle yüklenmeye başladı. 90+2'de top Portekiz savunmasının eline çarptı, penaltı kararı VAR hakemlerinin uyarısı üzerine verildi. Beyaz noktanın başına geçen Karim Ansarifard, skoru eşitledi: 1-1. Kazanması halinde Portekiz'in yerine ikinci tura yürüyecek İran'a beklediği fırsat 90+5'te geldi. Ne var ki Mehdi Taremi, sol çaprazdan çerçeveyi göremedi. Portekiz, ikinci turda Uruguay'ın rakibi oldu.



CR7 SADECE GOL SEVİNCİNDE İYİYDİ

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Ricardo Quaresma başarılı bir geceyi geride bırakırken, Real Madrid forması giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo hayal kırıklığı yarattı. Ronaldo, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında penaltı kaçıran ilk Portekizli oyuncu olurken, İranlı rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ise kırmızı kartın eşiğinden döndü. Müsabakanın Özbek hakemi Ravshan Irmatov, görüntüleri izledikten sonra Ronaldo'yu sarı kartla kurtardı...



Portekiz ilk golü attığı hiçbir Dünya Kupası maçını kaybetmedi. Portekiz, söz konusu karşılaşmalardan 13 galibiyet ve üç beraberlikle ayrıldı.

Q7'nin İran'a attığı gol, Rusya 2018'de ceza sahası dışından atılan sekizinci gol oldu. 2014 Dünya Kupası'nın tamamında 7 ceza sahası dışı golü atılmıştı.

Kariyerinde ilk kez bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de başlayan Quaresma, rakip kaleye çektiği ilk isabetli şutta turnuva tarihindeki ilk golünü attı.

2018 Dünya Kupası'nda kullanılan penaltı sayısı şimdiden 19'a çıktı ve yeni rekor kırıldı.

Almanya'nın savunmacısı Hummels, "Trivela konusunda en iyisi Quaresma. Rakibi yok" dedi.

Quaresma, müthiş golü için, "İnsanları bu vuruşa alıştırdım. Önemli olan tur atlamaktı" dedi.



- BİR GÖRÜŞ -

Bülent TİMURLENK: VAR'IN bir bildiği var

Ne Ronaldo ne de Diego Costa, gecenin yıldızı yine VAR'dı... İspanya'nın evlere şenlik defansı, Ramos'un şaşırtan oyunu ve üçüncü maçında da korkusuz futbol aklıyla keyif veren Fas... Kenarda Hierro var diye İspanyollar'ın bir hocası var sanmayın... Geriye dönmekte zorlanıyorlar ve Costa'ya pozisyon hazırlayamıyorlar.

Diğer tarafta Quaresma'nın imza golü ve Portekiz'in altın jenerasyonunu 90'ların başında çalıştıran Carlos Queiroz'un İranı'nın son saniyeye kadar tur ümidini sürdürmesi. Dünya Kupası tatsız tuzsuz başlamıştı ama dün gece B Grubu, VAR kararlarıyla gelen dramatik finaliyle nefesleri kesti. Grupta en iyi futbollarını birbirlerine karşı oynayan İspanya ve Portekiz; Rusya ile Uruguay karşısına çıkacak. Favoriler ama top yuvarlaktır... Bir de artık VAR'ın bir bildiği var...