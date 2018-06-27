Arjantin kan, ter ve gözyaşıyla...

Dünya Kupası D Grubu'nda Arjantin karnavalı, Nijerya ise matemi yaşadı.Sesssiz kaldığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Lionel Messi, 14'üncü dakikada üzerindeki kara bulutları dağıttı. Banega'nın harika zamanlamalı uzun pasını çok iyi kovalayan ve müthiş kontrol eden Barça'nın bücürü, yürüme ayağıyla perdeyi açtı: 1-0. Ne var ki Messi'nin eski takım arkadaşı Mascherano, rahat durmadı!!! 35 yaşındaki tecrübe abidesi, köşe atışı sırasında rakibini kündeyle yere serdi... Cüneyt Çakır, beyaz noktaya yürüdü. 51'inci dakikada Victor Moses, 11 metreden skoru eşitledi: 1-1.Arjantin'in kaderini değiştiren Rojo, Dünya Kupaları'ndaki ikinci golünü de Nijerya'ya karşı attı.Arjantin'in sahaya sürdüğü ilk 11 (30 yıl 189 gün), tarihinin en yaşlı Dünya Kupası kadrosu oldu.1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda en fazla çalım (107) atan oyuncu Messi oldu. Eski rekor Maradona'ya (105) aitti.Arjantinelenseydi başsuçlu Messi değil Sampaoli olurdu... Messi'ye göre bir sistem belirlemeyen, kaliteleri tartışılan oyunculardan bir kadro yaratmaya çalışan ve Arjantin'i laboratuvar gibi kullanan Sampaoli'nin "Ya tutarsa" diye verdiği kararlar İgor Tudor'a benziyordu. Yeteneksiz Meza'yı oyuna alıp Manchester City'de şampiyonluk yaşayan Agüero'yu 80'de oyuna sokmak, Sampaoli'nin çapsızlığının göstergesidir. Kulübede sağa sola amaçsızca koşan, endişeli bir yüzle oyuncularına negatif enerji gönderen Sampaoli, kadro tercihi ve sistem konusunda Messi ile başbaşa vermeli. Çünkü Messi'nin Barcelona'nın sisteminde yaşadığı başarılar, Sampaoli'ye yol haritası olur. Sampaoli eğer inat ederse Rojo'nun golüyle gruptan nefes nefese çıkan Arjantin çeyrek finali göremez.Arjantin efsanesi Maradona, tribünde futbol oynadığı yıllara göre daha fazla ter döktü! Meksika 1986 zaferinin mimarı, jest ve mimikleriyle 90 dakikayı saniye saniye yaşadı. Messi'nin Rusya 2018'de attığı ilk gol sonrası transa geçen, Nijerya'nın beraberlik sayısı sonrası kahrolan Maradona, Roja'nın üstünlüğü getiren vuruşu sonrası ise hem çılgınca sevindi hem de el hareketleri ile şaşkınlık yarattı