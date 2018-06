El ele ikinci tura

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:41

C Grubu'nda liderlik mücadelesi başladığı gibi bitti: 0-0. Danimarka ile Fransa golsüz berabere kalarak el ele bir üst tura adlarını yazdırdı. Adeta antrenman havasında geçen karşılaşma sonucunda Fransa 7 puanla lider, Danimarka ise 5 puanla ikinci olarak son 16'ya kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde iki takımın da ortaya koyduğu etkisiz futbol tribünleri dolduranların büyük tepkisini çekti. Tribündeki taraftarlar oyuncuları ıslıklarla protesto etti.



- BİR GÖRÜŞ - ÖMER ÜRÜNDÜL

90 dakika can sıktı

Dünkü maç önceden de tahmin ettiğim gibi son derece can sıkıcı, tribünlerde de protestolara neden olan bir mücadele oldu. Danimarka yenildiği takdirde öbür maçın neticesine göre elenme tehlikesi olacağından tamamen savunma ağırlıklı bir futbol sergiledi. Sürekli defans orta saha bütünleşmesiyle geride alan daralttılar. Fransa da sahaya 6 rotasyonlu bir takım tertibiyle çıktı. Burada Didier Deschamps'ı eleştirmek mümkün değil. Elemeleri düşünerek hem diğer oyunlularına şans verip onları morallendirmek istedi hem de sarı kart tehdidinde olan oyuncuları oynatmadı. Benim her zaman vurguladığım bir konu var; rotasyonlu takım tertiplerinde oyuncular birbirlerine uyum sağlayamazlar