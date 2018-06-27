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Giderayak şov: 2-0

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:41
Giderayak şov: 2-0
C Grubu'nda turnuvaya veda etmesi kesinleşen Peru, az da olsa umudu olan bir puanlı Avustralya'yı 2-0 yendi. Güney Amerika ekibi, 18'de öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Paolo Guerrero'nun ceza sahası sağ çarprazına kestiği meşin yuvarlağı Andre Carrillo, voleyle ağlarla buluşturdu: 1-0. 50. dakikada ilk golün asistini yapan Guerrero, yakın markajda olmasına ve sırtı kaleye dönük olmasına karşın tecrübesini konuşturdu: 2-0. Peru üç, Avustralya ise bir puanla Rusya defterini kapattı.

GUERRERO TARIHE GEÇTI
Peru'nun ikinci golüne imza atan Paolo Guerrero (34 yıl 176 gün), Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı üçüncü Güney Amerikalı oyuncu oldu.

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