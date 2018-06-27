Hırvatlar firesiz

Giriş Tarihi: 27.06.2018 01:05 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 01:41

D Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Hırvatistan, tur ümidi ile sahaya çıkan İzlanda'ya şans tanımadı. Yedek ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Balkan temsilcisi, 53'üncü dakikada Milan Badelj ve 90'da Ivan Perisic'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve üçte üç yaparak, ikinci tura lider çıktı. 76'ncı dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle 1-1'i yakalayan ve tur şansı ayağına gelen İzlanda, ailece yüklenince son anlarda gelen kontratak golüyle teslim oldu.