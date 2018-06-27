Meksika - İsveç (Canlı)

Ekaterinburg Arena'da saat 17.00'de başlayan Meksika - İsveç maçını Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetiyor. F Grubu'nda son maçlara Meksika 6, İsveç ve Almanya 3, Güney Kore sıfır puanda girdi.
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
MEKSİKA: Guillermo Ochoa, Edson Alvarez, Carlos Salcedo, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Andres Guardado, Miguel Layun, Carlos Vela, Hirving Lozano, Chicharito
İSVEÇ: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Marcus Berg, Ola Toivonen