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Meksika - İsveç (Canlı)

2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Meksika ile İsveç karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 17:42
Meksika - İsveç (Canlı)

Ekaterinburg Arena'da saat 17.00'de başlayan Meksika - İsveç maçını Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana yönetiyor. F Grubu'nda son maçlara Meksika 6, İsveç ve Almanya 3, Güney Kore sıfır puanda girdi.

MEKSİKA - İSVEÇ MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

MEKSİKA: Guillermo Ochoa, Edson Alvarez, Carlos Salcedo, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Andres Guardado, Miguel Layun, Carlos Vela, Hirving Lozano, Chicharito

İSVEÇ: Robin Olsen, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Ludwig Augustinsson, Viktor Claesson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Marcus Berg, Ola Toivonen

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