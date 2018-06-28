Dünya Kupası maçlarını izlemek için ayrı ev kiraladı

Dünya Kupası aşkı insanlara olağan dışı hareketler yaptırabiliyor. Mesela Hollandalı bir kitapçı olan Stein Spijkerman gibi..

Spijkerman, Dünya Kupası boyunca maçları rahat izleyebilmek için ayrı bir ev kiralayan çılgın bir futbolsever. Sadece bir yatak, koltuk, televizyon ve kahve makinesi olan evde 1 ay boyunca rahatça maçları izlemek istediğini söyleyen Spijkerman, Voetbal'a yaptığı açıklamada "Eşime de buraya gelmesi için izin verdim. Ama burada sadece futbol var. Bu kurala uyduğu sürece istediği zaman gelebilir" dedi.

HABER: Serkan AKKOYUN