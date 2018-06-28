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Herkes mutlu oldu

Giriş Tarihi: 28.06.2018 01:03 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:00
Herkes mutlu oldu
İSVİÇRE, Kosta Rika ile 2-2 berabere kaldı ve E Grubu'nun ikincisi olarak, ikinci tura adını yazdırdı. İsviçre, 31. dakikada Dzemaili ve 88'de Josip Drmic ile iki kez skor üstünlüğünü yakaladı. Dünya Kupası'nda ilk golünü 56'da Kendall Waston'un kafa vuruşuyla bulan Kosta Rika, 90'da ise Yann Sommer'in kendi ağlarını havalandırması üzerine evine puanla dönmenin mutluğunu yaşadı. İsviçre, ikinci turda F Grubu birincisi İsveç ile kozlarını paylaşacak.

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