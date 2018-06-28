Japonya - Polonya (Canlı)

Volgograd Arena'da saat 17.00'de başlayan Japonya - Polonya maçını Zambiya Futbol Federasyonu'ndan Janny Sikazwe yönetiyor. H Grubu'nda Japonya ve Senegal'in 4'er, Kolombiya'nın 3 puanı bulunuyor. Puansız Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı yok.
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
JAPONYA: Eiji Kawashima, Gotoku Sakai, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo, Muto Yoshinori, Hotaru Yamaguchi, Gaku Shibasaki, Takashi Usami, Shinji Okazaki
POLONYA: Lukasz Fabianski, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jedrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Kamil Grosicki, Piotr Zielinski, Rafal Kurzawa, Robert Lewandowski