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Japonya - Polonya (Canlı)

2018 Dünya Kupası H Grubu maçında Japonya ile Polonya karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 17:07
Japonya - Polonya (Canlı)

Volgograd Arena'da saat 17.00'de başlayan Japonya - Polonya maçını Zambiya Futbol Federasyonu'ndan Janny Sikazwe yönetiyor. H Grubu'nda Japonya ve Senegal'in 4'er, Kolombiya'nın 3 puanı bulunuyor. Puansız Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı yok.

JAPONYA - POLONYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

JAPONYA: Eiji Kawashima, Gotoku Sakai, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tomoaki Makino, Yuto Nagatomo, Muto Yoshinori, Hotaru Yamaguchi, Gaku Shibasaki, Takashi Usami, Shinji Okazaki

POLONYA: Lukasz Fabianski, Bartosz Bereszynski, Kamil Glik, Jan Bednarek, Artur Jedrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Kamil Grosicki, Piotr Zielinski, Rafal Kurzawa, Robert Lewandowski

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