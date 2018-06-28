Samba geleneği

E Grubu'na İsviçre beraberliği ile başlayan Brezilya, Kosta Rika'nın ardından Sırbistan'ı da 2-0 mağlup etti ve lider olarak ikinci tur biletini aldı. Paulinho, 36'ncı dakikada Coutinho'nun muhteşem ara pasında meşin yuvarlağı aşırtma vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0. İkinci devreye baskılı başlayan Sırbistan, üst üste net pozisyonlardan faydalanamadı. Thiago Silva, 68'inci dakikada Neymar'ın köşe atışından ön direğe kestiği meşin yuvarlağı kafa şutuyla ağlarla buluşturdu ve tabelayı belirledi: 2-0. Brezilya, E Grubu'nu yedi puanla ilk sırada bitirdi ve son 16'da F Grubu'nun ikincisi Meksika ile eşleşti.



DETAY

BREZILYA, son 13 Dünya Kupası'nda yani 1970'ten bu yana ikinci tura adını yazdırıyor. Sambacıların yıldızı Neymar, son 18 milli maçta 10 gol ve 9 asistle katkı sağladı.

THIAGO Silva (33 yaş 278 gün), Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci Brezilyalı oldu. En yaşlı oyuncu ise 1998'de 34 yaşındayken 3 gol atan Bebeto'nun elinde.



- BİR GÖRÜŞ - ÖMER ÜRÜNDÜL



TATMİNKAR DEĞİL

BREZİLYA, Sırbistan'ı iki farklı mağlup ederek, gruptan lider çıktı ancak sergilediği futbol hiç de tatminkar değildi. İlk devre çok kısırdı ancak zamanlamalı koşuyla Paulinho'nun ayağından buldukları gol tam bir usta işiydi. İkinci yarı ilk 15 dakika Brezilya bayağı sallandı. Yoğun Sırbistan baskısında üst üste kale önü tehlikeleri yaşadılar. Sonra bir duran toptan Sambacılar ikinci golü atınca mücadele orada bitti. Karşılaşmanın son bölümlerinde ise rahatlayan Brezilya, topa sürekli sahip olarak karşılaşmayı tamamladı.