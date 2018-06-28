Senegal - Kolombiya (Canlı)

Samara Arena'da saat 17.00'de başlayan Senegal - Kolombiya maçını Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetiyor. H Grubu'nda Japonya ve Senegal'in 4'er, Kolombiya'nın 3 puanı bulunuyor. Puansız Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı yok.

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PENALTI İPTAL OLDU!

17. dakikada Kolombiya ceza sahasında Davinson Sanchez, kaleciyle karşı karşıya kalan Sadio Mane'yi düşürdü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak video hakem uygulamasının uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu monitörden tekrar izleyen hakem Milorad Mazic penaltı kararını iptal etti.

Takımların ilk 11'leri belli oldu:

SENEGAL: Khadim N'Diaye, Lamine Gassama, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly, Ismaila Sarr, Cheikhou Kouyate, Idrissa Gueye, Keita Balde Sadio Mane, M'Baye Niang

KOLOMBİYA: David Ospina, Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica, Carlos Sanchez, Mateus Uribe, Juan Cuadrado, Juan Quintero, James Rodriguez, Radamel Falcao