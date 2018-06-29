Irkçı politikacıya Mesut Özil tokadı

Mesut’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesine göndermede bulunan AfD partisinin vekili Maier’e Alman taraftarlar tepki gösterdi: Sen bilmediğin şeyler hakkında konuşan bir ırkçısın

Giriş Tarihi: 29.06.2018 01:09 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 01:53

Almanya 80 yıl sonra Dünya Kupası gruplarından çıkamamanın şokunu yaşarken, aşırı sağcılar Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmasını yeniden gündeme getirdi. AfD partisinin vekili Jens Maier, sosyal medyada Özil'in fotoğrafını paylaştı ve "Benim başkanım" sözlerini kullanıp, yıldız futbolcunun Erdoğan'la bir araya gelmesine gönderme yaptı. Ancak aşırı sağcı vekilin bu paylaşımına Alman futbolseverler tepki gösterdi. Bir taraftarın "Sana futbolu hatırlatan tek şey boş kafatasın. Rudy oynasın demişsin, 3 kez burnunu kırdı. Sen bilmediğin şeyler hakkında konuşan bir ırkçısın" sözleri büyük destek buldu. Almanya Teknik Direktörü Löw ise "Veda etmemizin sebebi sadece Mesut değil. Sorumluluk benim" dedi.



KELIMELER YETMEZ!

DÖRT YIL önce Dünya Kupası yarı finalinde ev sahibi Brezilya'yı tarumar edip 7-1 yenen Almanya Milli Takımı için Bild gazetesi, 'Ohne worte!' yani 'Kelimeler yetmez' başlığını atmıştı. 4 yıl sonra Bild, Dünya Kupası gruplarında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek elenince aynı manşetle ancak bu kez çok farklı bir şekilde çıktı. Haberde bu yenilginin Almanya'da büyük bir şok yarattığı vurgulandı. İngiliz The Sun gazetesi ise Panzerlerle ile alay eden bir başlık kullandı. Almanca "Başkasının düştüğü kötü durumdan zevk almak" anlamına gelen Schadenfreude kelimesini manşetine çıkaranThe Sun, altına Alman oyuncuların üzgün görselini koydu.