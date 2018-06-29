Japonya sarıda geçti!

Dünya Kupası tarihinde ilk yaşandı. Japonya, Polonya’ya yenilince puan ve gol averajları Senegal ile eşitlendi. Ancak Uzak Doğu temsilcisi, Afrika ekibinden az sarı kart gördüğü için son 16 vizesini aldı

Giriş Tarihi: 29.06.2018 01:07 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 01:49

DÜNYA Kupası H Grubu'nda Japonya, iddiası kalmayan Polonya'ya 1-0 mağlup olmasına rağmen aynı puandaki Senegal'den daha az sarı kart gördüğü için son 16 vizesi aldı: 0-1. 60'ta Bednarek'in golüyle geriye düşen Japonya'nın Kolombiya'ya mağlup olan Senegal ile averajı, ikili averajı ve attığı goller eşitlendi. Bu durumda fair-play kuralları devreye girdi. Grubunu 4 sarı kartla tamalayan ve 6 sarısı bulunan Senegal'i iki fark ve Fair-Play puanıyla geride bırakan Japonya ikinci olarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı. Senegal ise Polonya ile birlikte evinin yolunu tuttu.



FAİR-PLAY TARTIŞMASI

JAPONYA, fair play-statüsü nedeniyle gruptan çıkmasının kesinleşmesinden dolayı maçın son dakikalarında top çevirmeye başladı. Bu durum tribünlerden büyük tepki gördü. Japonya'nın hocası Nishino, "Topu kontol etmek ciddi bir karardı. Belki bu yüzden insanlar beni suçlayacaktır ama o kritik anda başka planım yoktu. Taraftarların ıslık çaldığını, tepki gösterdiğini biliyorum. Üzgünüm ama ben buna karar verdim" yorumunu yaptı.



DETAY

1982'den bu yana Dünya Kupası'nda ilk kez hiçbir Afrika ülkesi gruptan çıkamadı.

Fair-play puanıyla elenen Senegal'in hocası Cisse, "Başka türlü elenebilirdik. Bunu hak etmedik" dedi.



- BİR GÖRÜŞ - ÖMER ÜRÜNDÜL

Dramatik bir son...

FIZIK kondisyonları güçlü Senegal ilk yarıda oyunu domine etti. Ancak ikinci yarıda gereksiz defansif futbola yöneldiler. Bunun sonucunda da bir duran toptan kafa golü ile yenik duruma düştüler. Sonraki çabaları da neticeyi değiştirmeye yeterli olmadı ve puanları ve averajları eşit olan Japonya'ya dramatik bir şekilde veda ettiler. Senegal'de en büyük hayal kırıklıkları 3 maça birden baktığımızda havaya girmiş Mane'nin olumsuz performansıydı. Kolombiya eski gücünden uzak James Rodriguez de sakatlandı. Çeyrek finale yükseleceklerini hiç tahmin etmiyorum. Şampiyonlar Ligi finalini yöneten önemli hakem Mazic, çözülmesi çok zor bir pozisyonda penaltı kararı verdi ama 'VAR' sayesinde doğruyu buldu. İşte VAR'ın önemi.