Tunus mutlu kapattı

G Grubu’ndaki iki puansız takımın prestij maçında Panama’yı yenen Tunus, Rusya’ya mutlu veda etti

Giriş Tarihi: 29.06.2018 01:14 Güncelleme Tarihi: 29.06.2018 01:53

Grubu'nda oynanan prestij maçında Panama ile Tunus karşı karşıya geldi. Mordova Arena'da oynanan mücadeleyi Tunus 2-1 kazanıp turnuvaya galibiyetle vade etti. Müsabakada Tunus'un gollerini 51. dakikada Fakhreddine Ben Youssef ve 66. dakikada Wahb Khazri kaydetti. Panama'nın tek sayısı ise 33. dakikada Jose Rodriguez'den geldi. Tunus grupta 3 puanla 3. sırada yer alırken, Panama puansız şekilde turnuvaya veda etti.



DETAY

Tunuslu Fakhreddine Ben Youssef'in attığı gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti.

Tunus'un yıldızı Wahbi Khazri, 2018 Dünya Kupası'nda ikişer gol ve asist katkısı yapan ilk oyuncu oldu