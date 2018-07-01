7 gollü maçta Fransa, Arjantin'i geçti ve çeyrek finale yükseldi

2018 Dünya Kupası son 16 turu nefes kesen bir maçla start aldı. Kylian Mbappe’nin iki golü ve futboluyla mest ettiği karşılaşmada Fransa'nın diğer gollerini Antoine Griezmann ve Benjamin Pavard attı. Angel Di Maria, Mercado ve Serigo Agüero’nun golleri ise Arjantin’in vedasına engel olamadı.

Giriş Tarihi: 01.07.2018 00:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 01:40

Kalite olarak vasat olsa da heyecanın tavan yaptığı mücadelede Arjantin'i 4-3 yenen Fransa, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. İki takımın hocalarının ilginç tercihlerine devam ettiği maçta Mbappe fırtınası 12. dakikada başladı. 19 yaşındaki yıldızı, Rojo ancak ceza sahasında düşürmeyi düşününce kazanılan penaltıyı Griezmann gole çevirdi. Arjantin, 41'de Di Maria'nın füzesiyle devreye berabere girdi. 48'te Mercado, Tangocuları öne geçirdi. Pavard'ın 57'deki müthiş golü ile eşitliği sağlayan Fransa'da sahneye yeniden yıldızı çıktı. 64 ve 68'de iki gol atan Mbappe, adeta gelecek 10 yıl "Benim uzaylı olup olmadığım tartışılacak" diyordu. 90+3'te Agüero'nun golü ise sadece skoru belirledi.



YENİ KAHRAMAN MBAPPE

19 yaşındaki Mbappe, takımına kazandırdığı penaltı ve attığı iki golle Arjantin'i tek başına yıktı. Fransız yıldız, maç 2-2 iken 64 ve 68'inci dakikalarda ağları sarstı. Maçın oyuncusu seçilen Mbappe, 19 yaş 192 gün ile turnuva tarihinin gol atan en genç 4 oyuncusundan birisi oldu (Pele, Michael Owen ve Julian Green).