Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır’a final yolu göründü
Giriş Tarihi: 01.07.2018 00:56
Güncelleme Tarihi: 01.07.2018
02:17
Grupmaçlarında iki kez düdük çalan Cüneyt Çakır, Fas-İran ve Nijerya- Arjantin maçlarında başarıyla görev yaptı. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport,son 16 turu ve sonrasında görev almayacakhakemleri açıklarken, Çakır'ı başarılıisimler arasında saydı. Özellikle Alman hakem Felix Brych, Cüneyt Çakır'ın finaldeki en büyük rakibi olarak görülüyordu. Onun Dünya Kupası'nda artık görev almayacağı yönündeki iddia da hakemimizin final şansını artırdı.