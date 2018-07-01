Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır’a final yolu göründü

Giriş Tarihi: 01.07.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 02:17

Grup maçlarında iki kez düdük çalan Cüneyt Çakır, Fas-İran ve Nijerya- Arjantin maçlarında başarıyla görev yaptı. İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, son 16 turu ve sonrasında görev almayacak hakemleri açıklarken, Çakır'ı başarılı isimler arasında saydı. Özellikle Alman hakem Felix Brych, Cüneyt Çakır'ın finaldeki en büyük rakibi olarak görülüyordu. Onun Dünya Kupası'nda artık görev almayacağı yönündeki iddia da hakemimizin final şansını artırdı.