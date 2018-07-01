Ronaldo manşetlerde! Milli Takımı bırakacak mı? Peki Juventus?..

Ronaldo, milli takımı bırakacak mı? Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nda Uruguay'a 2-1 yenilerek elendikten sonra yaptığı açıklamalarla kafa karıştırdı. Yaz döneminde Juventus'a transfer olacağı söylentileri de dolaşan Ronaldo'nun milli takımı bırakıp bırakmayacağı merak konusu oldu.

RONALDO MİLLİ TAKIMI BIRAKACAK MI?

Ronaldo yaptığı açıklamada, "Şu an futbolcuların ya da antrenörlerin geleceğinden bahsetmenin sırası değil. Harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Gençler, hırslılar ve bence bu nedenle yine güçlü olacağız." diyerek bırakıp bırakmayacağı konusunu geçiştirmekle yetindi. Ancak Ronaldo'nun bırakmayacağını kesin olarak söylememesi kafa karıştırmaya yetti de arttı bile.

RONALDO - JUVENTUS İDDİALARI!

Öte yandan Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılması da gündemde. Tuttosport'un haberine göre Real Madrid'in yeni sözleşme teklifini geri çeviren Cristiano Ronaldo için Juventus devreye girdi. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ile iyi ilişkileri olan Juventus yönetiminin Portekizliyi kadrosuna katmanın peşinde olduğu iddia edildi.