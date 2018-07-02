Brezilya - Meksika (Canlı)

Samara Arena'da saat 17.00'de başlayan Brezilya - Meksika maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetiyor
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Takımların ilk 11'leri şöyle:
BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Filipe Luis, Paulinho, Carlos Casemiro, Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar
MEKSİKA: Guillermo Ochoa, Edson Alvarez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Rafael Marquez, Andres Guardado Carlos Vela, Chicharito, Hirving Lozano