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Brezilya - Meksika (Canlı)

2018 Dünya Kupası son 16 turu maçında Brezilya ile Meksika karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 02.07.2018 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 17:38
Brezilya - Meksika (Canlı)

Samara Arena'da saat 17.00'de başlayan Brezilya - Meksika maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetiyor

BREZİLYA - MEKSİKA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Takımların ilk 11'leri şöyle:

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Joao Miranda, Filipe Luis, Paulinho, Carlos Casemiro, Philippe Coutinho, Willian, Gabriel Jesus, Neymar

MEKSİKA: Guillermo Ochoa, Edson Alvarez, Hugo Ayala, Carlos Salcedo, Jesus Gallardo, Hector Herrera, Rafael Marquez, Andres Guardado Carlos Vela, Chicharito, Hirving Lozano

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