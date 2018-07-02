İsveç ile İsviçre'nin 98 yıllık rekabeti

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın karşılaşacak İsveç ile İsviçre arasındaki rekabette ilk maç 98 yıl önce oynandı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve çeyrek finale yükselecek ekibin belirleneceği İsveç-İsviçre karşılaşması saat 17.00'de başlayacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

- İlk maç 1920'de

İsveç ile İsviçre, tarihteki ilk maçlarını 6 Haziran 1920'de oynadı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan maçı konuk ekip İsviçre 1-0 galip tamamladı.

İsviçre bu sonuçla rekabetteki ilk galibiyeti elde eden taraf da oldu.

- Rekabette İsviçre önde

İki ekip arasındaki rekabette İsviçre bir adım önde bulunuyor.

İsveç ve İsviçre arasında bugüne kadar oynanan 28 karşılaşmada İsviçre 11 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, İsveç 10 maçta kazanan taraf oldu. 7 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Gol sayılarında ise İsveç'in üstünlüğü bulunuyor. İsveç'in 46 golüne, İsviçre 42 golle karşılık verdi.

- 16 yıl sonra ilk kez

İsveç ve İsviçre yarın oynayacakları mücadele ile 16 yıl sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım son olarak 27 Mart 2002'de İsveç'in Malmö şehrinde oynanan mücadelede karşılaşmıştı.

İlk yarısı ev sahibi İsveç'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İsveç'in golü Marcus Allback'tan gelirken, İsviçre'nin golüne Ricardo Cabanas imza atmıştı.

- İsveç galibiyeti 10 yıl bekledi

İsveç ise rakibi karşısındaki galibiyeti için 10 yıl bekledi.

Rekabetteki ilk 3 maçta sahadan kazanarak ayrılamayan İsveç, 15 Haziran 1930'da oynanan mücadeleyi galip tamamladı.

Başkent Stockholm'de oynanan hazırlık mücadelesi 1-0'lık İsveç galibiyeti ile sona erdi.

- En farklı galibiyet İsveç'ten

İki ekip arasındaki 98 yıllık rekabette en farklı galibiyete ulaşan taraf İsveç oldu.

İkinci Dünya savaşından 1 yıl sonra 7 Temmuz 1946'da İsveç ile İsviçre, Stockholm'de karşılaştı.

Hazırlık maçını ev sahibi İsveç 7-2 kazandı. Bu rekabetteki en farklı skor olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuç aynı zamanda iki ekip arasındaki en gollü karşılaşma da oldu.

- İsveç 50. maçında

Dünya Kupası'nda 12. kez mücadele eden İsveç, şampiyona tarihindeki 50. maçına çıkacak.

Avrupa ekibi oynadığı 49 maçta 18 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Oynadığı maçlarda 79 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.

- İsviçre 37. maçında

11. Dünya Kupası'nı yaşayan İsviçre ise şampiyonadaki 37. maçını oynayacak.

Bugüne kadar 36 maça çıkan Avrupa temsilcisi bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 50 gol atan İsviçre kalesinde ise 63 gole engel olamadı.