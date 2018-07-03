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2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

2018 FIFA Dünya Kupası bugünkü maçlarla tamamlanacak son 16 turunun ardından çeyrek finaller öncesinde 2 gün ara verilecek.

Giriş Tarihi: 03.07.2018 11:08
2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda futbol heyecanı, bugünkü maçlardan sonra verilecek 2 günlük aranın ardından sürecek.

Saint Petersburg ve Moskova'daki iki maçla son 16 turu mücadelesi tamamlanacak Dünya Kupası'nda, 6 Temmuz Cuma günü çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Çeyrek final turunun ilk maçında Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de Uruguay ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'da 14 Haziran'da Rusya-Suudi Arabistan karşılaşması ile açılışı yapılan kupada 19 günde 54 maç oynandı. Bu akşamki İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere maçlarıyla kupada son 16 turu aşaması tamamlanacak ve çeyrek finaldeki tüm eşleşmeler belli olacak.

Kupada çeyrek finalde şu ana kadar belli olan eşleşmelerin programı şöyle:

6 Temmuz Cuma:

17.00 Uruguay-Fransa (Nizhny Novgorod)

21.00 Brezilya-Belçika (Kazan Arena)

7 Temmuz Cumartesi:

21.00 Rusya-Hırvatistan (Fisht)

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