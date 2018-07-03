40 fırın ekmek yemiş!

Giriş Tarihi: 03.07.2018 01:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 02:03

Önceki geceye yaptığı 3 penaltı kurtarışıyla damga vuran Monaco'nun Hırvat kalecisi Danijel Subasic, Zadar doğumlu babasını da oldukça mutlu etti. Zadarlı Jovo olarak tanınan bir fırıncının oğlu olan Subasic, kurtarışlarıyla çok konuşuldu. Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın efsanevi kaleci babası Peter'ın çok konuşulması üzerine sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Subasic de fırıncı çocuğu, 40 fırın ekmek yemiş" yorumlarında bulundu.



Vida düşürdü!

Hırvatistan'ın penaltı atışlarıyla turladığı Danimarka maçının kahramanı olan Subasic'i sırtına alan Beşiktaşlı Domagoj Vida, sakarlığıyla arkadaşlarını güldürdü.



'Karımı maçlara getirmiyorum'

Danijel Subasic'in maçlarla ilgili ilginç bir uğuru var ama tersten… Subasic, "Eşimin maçlarıma gelmesine izin vermiyorum. Bir kere geldi, o maçta da yenildik. Ona evinde oturmasını söyledim" ifadesini kullandı.