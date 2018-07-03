Belçika destanı

Kırmızı Şeytanlar, 69. dakikasına iki farklı geride girdiği maçta Japonya’yı muhteşem bir geri dönüşle devirip son 8’e kaldı

Giriş Tarihi: 03.07.2018 00:56

Gerçek Dünya Kupası'nın son 16 maçlarıyla başladığı dün yine tescillendi. Belçika, iki farklı geriye düşmesine rağmen Japonya'yı 3-2 yenerek, çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. 48'de Haraguchi'nin golü fitili ateşledi. 52'de Inui harika bir şutla Courtois'yı avlayıp farkı ikiye çıkardı. Müthiş potansiyeline rağmen yine hayal kırıklığının eşiğine gelen Belçika, 69'da Vertonghen ile umutlandı. 74'te Hazard ortaladı, Fellaini en yükseğe çıkıp skoru eşitledi. 90+4'te kazanılan kornerde Japonya, ailece yüklendi. Courtois aldığı topu çabuk oyuna soktu ve Meunier'nin asistinde Chadli, boş kaleye topu yuvarlayarak Belçika'yı son 8'e taşıdı.



?52 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

BELÇIKA, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda 2 farkla geriye düştüğü bir maçı 90 dakika sonunda kazanan ilk takım oldu. 1966'da Portekiz, çeyrek finalde 2-0 geriden gelip Kuzey Kore'yi 5-3 yenmişti.



Belçika, Japonya ile oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilmişti (2B 2M). Avrupa temsilcisi, dün zor da olsa ters gelen rakibini devirdi ve tur atlamayı başardı.



Dramatik bir sonla evine dönen Japonya, rakip ağları 6 kez sarsarak, tarihinde en fazla gol attığı Dünya Kupası'nı geride bıraktı