İngilizlerde yelek çılgınlığı başladı

İNGILTERE'NIN ünlü bir giyim mağazaları zinciri, Rusya'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nda, İngiliz Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yürüten Gareth Southgate'e teşekkür mesajı yayınladı. Milli takım menajeri Southgate'in maç boyunca yeleğiyle sahada boy göstermesi mağazanın satışlarını yüzde 35 arttırdı. 25-65 sterlin (Yaklaşık 150 TL) arasında değişen M&S tasarımı yelekler bir anda Britanya'da erkekler ve özellikle futbol fanatiği taraftarlar arasında hızla trend haline geldi.
PENALTI KâBUSUNA ÖNLEM
Dünya Kupası'nda çok önemli bir fırsat yakalayan İngiltere, Kolombiya engelini geçip finale yürümek için penaltı çalışıyor. Daha önce kupalarda 3 kez penaltılara kalmış, hepsinde elenip hüsrana uğramıştı. Teknik direktör Gareth Southgate'in son idmanda penaltı çalıştırması bu sebeple gözlerden kaçmadı