Mağdur Senegal FIFA’ya başvurdu

Giriş Tarihi: 03.07.2018 01:09 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 02:03

Dünya Kupası'nda bir ilki yaşayan ve fair-play kuralıyla turnuvaya veda eden Senegal, konunun gözden geçirilmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu. Japonya ve Senegal, H Grubu'nu aynı sayıda gol ve gol averajıyla bitirmişti. Gruptan çıkanı belirlemek için "Fair-Play Kuralı" devreye girdi ve 3 maç sonunda daha fazla kart gören Senegal, evinin yolunu tuttu. BBC Sport'un haberine göre, Federasyon da kuralın değiştirilmesi için FIFA'ya başvuruda bulundu.