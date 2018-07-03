Samba zamanı

Neymar ve Firmino’nun golleriyle yıkılan Amigolar, makus kaderi değiştiremedi. Son 7 Dünya Kupası’na da son 16 turunda veda etti

Giriş Tarihi: 03.07.2018 00:54

E Grubu'nu en yakın takipçisi 5 puanlı İsviçre'ye iki puan fark atarak lider tamamlayan Brezilya, F Grubu'nda 6 puanlı İsveç'in ardından averajla ikinci çıkan Meksika ile verdiği çeyrek final mücadelesinde mutlu sona ulaşan taraf oldu. Meksika kalecisi Ochoa kalesinde devleşirken, maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda sahneye Neymar çıktı. 51. dakikada topu filelerle buluşturup çeyrek final kapısını araladı: 1-0. Skoru 88. dakikada, 86'da Coutinho'nun yerine giren Firmino ilan etti: 2-0. Brezilya, geleneği bozmayıp son 8 Dünya Kupası'nda olduğu gibi çeyrek finalde mücadele etme hakkını kazandı.



SEVİNÇ&HÜZÜN

SAMARA Arena'da oynanan maçta 41 bin 770 taraftar ülkelerine destek verdi. Brezilyalılar tribünde büyük coşku yaşarken karşılaşma sonunda samba şov vardı. Tribünlerde yöresel kıyafetleri ile öne çıkan Meksikalılar stattan üzülerek ayrıldı. Hayal kırıklığı yaşayan minik Meksikalıyı anne ve babası teselli etmeye çalıştı.



NE MESSİ NE RONALDO!

Neymar, Dünya Kupası play-off turlarında hiç gol sevinci yaşayamayan Messi ile Ronaldo'yu geride bıraktı.



GENEL KARŞILAŞTIRMA:

NEYMAR (9 maç, 6 gol - 3 asist) RONALDO (17 maç, 7 gol - 2 asist) MESSI (19 maç, 6 gol - 6 asist)