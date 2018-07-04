2018 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

2018 Dünya Kupası son 16 turu bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Çeyrek finale çıkan takımlar ve eşleşmeler şöyle:

DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



6 Temmuz 17:00 Uruguay - Fransa

6 Temmuz 21:00 Belçika - Brezilya

7 Temmuz 17:00 İsveç - İngiltere

7 Temmuz 21:00 Rusya - Hırvatistan

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?



Uruguay - Fransa galibi ile Belçika Brezilya galibi

İsveç - İngiltere galibi ile Rusya - Hırvatistan galibi

