Dünya Kupası’ndan kısa kısa

Giriş Tarihi: 04.07.2018 00:59

Kahin ahtapotu afiyetle yediler!

Uzakdoğu kahin ahtapot Rabiot'un ölümüyle sarsıldı. Şişme bir havuzda Japonya'nın maç tahminlerini yapan ahtapot üç farklı sepet aracılığıyla tahminlerde bulunuyordu. Ahtapot en son Japonya'nın Kolombiya'yı yeneceğini, Senegal'le berabere kalıp, Polonya'ya yenileceğini tahmin etmişti. Ancak Belçika maçını doğru tahmin edemeyince, şef aşçının tavasını boyladı!.



Kupanın yürek burkan hikâyesi

MEKSİKALI taraftar Gilberto Martinez, her şeyi hazırlamış, iki çocuğu ve eşi ile Dünya Kupası'na gitmenin hayalini kuruyordu. Ancak 2 ay önce 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını ile eşini trafik kazasında kaybetti. Bu haber duyulduğunda Martinez'i ilk arayan Meksika kalecisi Ochoa oldu. Yaralı babaya, "Oraya gidip oğlun için maçları izlemelisin" dedi. Martinez de tüm maçlara çocukları ve eşinin formalarını götürüp maçları izledi.



Joachim Löw'le 2022 yazına kadar devam!

2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya'nın Futbol Federasyonu, teknik direktör Joachim Löw ile devam kararı aldı. Kupadan günler önce 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Löw'le yola devam etme kararı alınırken, Federasyon yetkilileri Löw'ün takımı tekrar toparlayabileceğine inandıklarını belirttiler. Löw'ün de 2022'ye kadar süren sözleşmesini tamamlamak istediği kaydedildi.



Obi Mikel'den itiraf: Babam kaçırılmıştı

DÜNYA Kupası'na veda eden Nijerya'nın kaptan Obi Mikel, babasının kaçırıldığını açıkladı. Mikel, "Babam eşkıyaların elindeyken sahaya çıktım. Maç başlamadan 4 saat önce durumu bana söylediler. Eğer oynamazsam, 180 milyon kişiyi yüzüstü bırakacaktım. Ülkemi düşündüm ve maça çıktım. Hocama bile anlatamadım. Babam kurtulduğu için mutluyum" dedi.



Japonlar yine tüm gönülleri fethetti

JAPONYA Milli Takımı, Belçika'ya elendiği maçın ardından yine örnek bir davranışa imza attı. Japon oyuncular, bütün soyunma odasını temizleyip Rusça, "Teşekkürler" yazılı bir kağıt bıraktılar



Ruslar turu geçti sunucu elbise giydi

RUS Rus radyo sunucusu Sofronov, milli takımın İspanya'yı elemesi halinde kadın elbisesi giyeceğini açıklamıştı. Maçın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Sofronov, sözünü tuttu ve işe yavruağzı bir elbiseyle gitti.