Zlatan’a selam yola devam! İsveç çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası'nın en çok şut deneyen oyuncusu Emil Forsberg, 14. dakikada İsviçre’yi avladı. İsveç, 1994’ten sonra ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 04.07.2018 01:01 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 01:22

İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic, "Bensiz Dünya Kupası izlenmez" demişti. Ancak onun olmadığı takım 24 yıl sonra adını Dünya Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı. F Grubu'nu lider tamamlayan İsveç, E Grubu'nun ikincisi İsviçre'yi tek golle geçti. 16 yıl sonra karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi ilk yarıda heyecandan uzaktı. Futbolseverleri sıkan futbol, ikinci yarı hareketlenirken, meyvesini de 66'da Forsberg ile verdi. Leipzig'in yıldız oyuncusunun şutunda Akanji'ye çarpan top İsviçre filelerini havalandırdı: 1-0. 90+3'te hakem İsveç lehine penaltı verdi ancak VAR iptal etti ve maç 1-0 sona erdi.



UYUTTULAR

İsveç-İsviçre maçının ilk yarısı futbol adına o kadar etkisizdi ki, tribünlerdeki taraftarlar uyumayı ya da telefonlarıyla oynamayı tercih etti.



St. Petersburg Stadı'ndaki maçı takip edenler arasında F.Bahçe ve G.Saray formalı taraftarlar dikkat çekti. Taraftarlar zaman zaman "Türkiye" tezahüratı yaptı.



İsveç geleneği bozmadı. İsviçre ile oynadığı son 4 maçı da kaybetmedi. (2G, 2B). İsviçre, rakibini en son Ekim 1994'te Avrupa Şampiyonası elemelerinde 4-2 yenmişti.



- BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK

Nihayet Forsberg!

İTALYA'YI evinde Dünya Kupası izlemeye mahkum eden İsveç'in grupta Meksika karşısında aldığı net galibiyet onları İsviçre'ye rakip yaptı. Play-off'ta İtalya'yı geçen, eleme grubunda Hollanda'yı ardında bırakan takım, İbrahimovic gibi bir futbol devini de arşivlere gönderdikten sonra geldiği Rusya'da bu oyunda yeteneklerin sınırlıysa oyun disiplinin olmalı kuralını yerine getirdi. Son 16'nın en düşük profilli eşleşmesiydi bu. 4 maçta rakip kaleye 14 şut girişimi olan Forsberg sonunda rakibe çarpıp girse de golünü attı ve turu getirdi. İsviçre için son 16'da veda, makul olandı. Topa yüzde 65 sahip olup, 402 pas yapan İsviçre, İspanya gibi ancak topu evine götürebildi.