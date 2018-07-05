Bülent Timurlenk ile Dünya Kupası

Giriş Tarihi: 05.07.2018 00:38 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 01:34

Psikolojik harp silahı Luis Suarez

DÜNYA Kupası'nda çeyrek finaller öncesindeki iki günlük arada basın toplantılardan gelen demeçler tansiyonu yükseltiyor. Uruguay, Fransa maçı öncesi golcüsü Cavani'nin sakatlığıyla sarsılırken devreye diğer golcüsü Luis Suarez'i sokup maçın havasını değiştirmek istedi. Fransızların Uruguay hayranı forveti Griezmann'ı basın toplantısında hedef alan Luis Suarez'in taktiği belli. Oyun karakterlerinin bir numaralı imgesi olan savaşçılık için takımını motive etmek. "Antoine Fransız ve Uruguaylı olmak hakkında hiçbir şey bilmiyor. Bizim kültürümüzü seviyor olabilir ama o bizden biri değil" diyen Luis Suarez'in, Griezmann'ı hedef alması tesadüf değil. Yarın bunun yansımasını sahada göreceğiz.



Griezmann'ın Uruguay aşkı

ANTOINE Griezmann'ın Uruguay sevgisi nereden geliyor? İlk akla gelen Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Godin ile yakın dostluğu ama Fransız forvetin, Güney Amerika'nın 3.5 milyonluk nüfuslu ülkesine olan sevgisinin kaynağı çok daha eski. 19 yaşında Bask kulübü Real Sociedad forması giyerken Uruguaylı teknik adam Martin Lasarte'nin ilk kez forma verdiği Griezmann, bir başka Uruguaylı, golcü Carlos Bueno'nun kanatları altında büyüdü. Uruguaylıların vazgeçemedikleri bol kafeinli içecek "mate"yi de Bueno sayesinde keşfeden Griezmann, Atletico Madrid'de iki Uruguaylı Diego Godin ve Jose Gimenez'in en yakın arkadaşı. Yarın sahada karşılaşacak bu üç oyuncunun yakın geçmişindeki bir fotoğraf karesi de maçı daha da özel kılıyor. Uruguay'ın Dünya Kupası biletini aldığı maçın ardından Godin ve Gimenez, Madrid'e döndüklerinde onları Barajas Havaalanı'nda Uruguay formasıyla karşılayan Griezmann'dı.



Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında ilk sırada olan Harry Kane, 6 golün 3'ünü penaltıdan attı. Kupa tarihinde bir turnuvada penaltıdan 4 gol atan isimler, Portekizli Eusebio (1966) ve Hollandalı Rensenbrink (1978).



Barcelona, Mina'yı neden istemiyor?

FENERBAHÇE'NIN transfer listesindeki Kolombiyalı stoper Yerry Mina, Dünya Kupası'nda üç kafa golü atan ilk defans oyuncusu ünvanıyla evine dönüyor. Barça'daki 6 ayın ardından gönderilecekler listesindeki Mina'nın 4 maçtaki performansı kafaları karıştırdı elbette. Peki Barcelona neden hala Mina'ya kadrosunda yer vermek istemiyor? Cevabı basit. İspanya La Liga'da Avrupa Birliği pasaportu olmayan 3 futbolcu sahada görev yapabiliyor. Katalan kulübünde Paulinho ve Coutinho iki kontenjanı rezerve etmiş durumdalar. Üçüncü oyuncu ise yine bir Brezilyalı, yeni transfer Arthur olacak. 11 milyon Euro'ya alınan Mina'ya İngiliz kulüpleri talip olursa, Kolombiyalı'nın Fenerbahçe ya da bir başka kulübü kiralık gitmesi zor görünüyor.